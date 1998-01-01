Путин подписал закон, который уменьшит число фиктивных браков с иностранцами

Владимир Путин подписал закон, который уменьшит число фиктивных браков россиян с иностранцами. Как сообщает ТАСС, документ регулирует порядок выдачи иностранным гражданам разрешения на временное проживание в России.

Согласно российскому законодательству, в случае заключения брака с иностранцем, последний получает возможность оформить документ о временнном проживании на территории РФ в обход утержденной государственной квоты.

Подписанный президентом закон устанавливает, что такое разрешение должно будет выдаваться иностранцу в том субъекте Федерации, где живет его российский супруг или супруга.

При этом запрет на изменение места проживания по собственному желанию не будет распространяться на иностранных граждан, участвующих в государственной программе по добровольному переселению соотечественников и членов их семей. Не попадают под запрет и случаи, когда иностранец переезжает вместе с супругом (супругой), ребенком или родителем на новое место жительства.

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