Ветерану вручили медаль, потерянную во время сражений под Калининградом

Медаль «За отвагу», утерянная во время боев под Калининградом, вернулась к своему владельцу спустя 74 года в День защитника Отечества, 23 февраля.

Отреставрированную награду 94-летнему гвардии сержанту Ивану Кузнецову передали по поручению полпредов Северо-Западного и Уральского федеральных округов Александра Гуцана и Николая Цуканова их заместители.

Иван Кузнецов был награжден медалью «За отвагу» в 1944 году. Боец служил минометчиком и несколько раз получал ранения, после одного из них и пропала найденная спустя 74 года медаль.

Ранее Пятый канал рассказывал, что медаль «За Отвагу» вернулась к ветерану спустя 74 года. История, достойная кино, произошла в Калининградской области в районе поселка Русское.