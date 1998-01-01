Что сказал рэпер Смоки Мо о возможном баттле с Оксимироном

Рэпер Смоки Мо опроверг слухи о возможном баттле с Оксимироном, сообщает портал The Flow. По словам исполнителя, «боя» не будет в связи с отсутствием взаимной заинтересованности сторон.

— Боя менторов не будет, потому что ни со стороны Мирона, ни с моей стороны нет особой заинтересованности в этом, — сообщил Смоки Мо.

Помимо этого, рэпер рассказал, что его новый альбом «Белый блюз» выйдет в свет в ближайшие пару недель. Кроме того, в обозримом будущем ожидается сингл «Дважды» — посвящение Децлу.

Ранее Пятый канал сообщал, что стало известно имя наследника рэпера Децла. Отец артиста Александр Толмацкий подтвердил, что права на музыку, видео, товарные знаки и продукцию с символикой рэпера достанутся одному человеку.