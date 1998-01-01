Стало известно имя наследника рэпера Децла

Накануне состоялась встреча родителей Децла и управляющей компании SO/Era Music, в ходе которой был назван единственный наследник рэпера. Информация об этом появилась на странице Александра Толмацкого в Instagram.

— Кирилл, незадолго до трагического дня, озвучил свою волю в отношении своих прав: он попросил помочь подготовить документы таким образом, чтобы доход от управления правами на музыку, видео, товарные знаки и мерч поступал в пользу его сына. При этом он хотел защитить эти права от нечестных действий третьих лиц и необдуманных решений, — говорится в сообщении.

Выяснилось, что еще в 2014 году начался сбор музыкального каталога артиста. За это время были восстановлены и оцифрованы большинство клипов и концертных записей, зарегистрированы права и торговые знаки («Децл», Detsl aka Le Truk), организована монетизация песен и видео, сообщает Дни.ру.

— В настоящее время, как нам известно, запущен процесс оформления прав на наследство со стороны родителей Кирилла, по результатам которого должны быть соответствующим образом сформированы условия управления правами, оставшимися от Кирилла, со сбором доходов в пользу его сына, — написал отец Децла.

Ранее Пятый канал рассказывал, как сын Децла отреагировал на идею снять фильм об ушедшем рэпере.