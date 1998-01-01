Петербуржцы вечером в субботу, 23 февраля, предположительно возле аэропорта Пулково, заметили белую козу, уверенно идущую через дорогу по пешеходному переходу. Куда направлялось животное и почему рядом не было хозяев — остается загадкой. Видео было опубликовано в социальной сети ВКонтакте и сразу же вызвало оживленные споры среди подписчиков.
Главным был вопрос о том, является ли парнокопытное на видео тем же, которое видели возле аэропорта Пулково-2 в начале недели.
К единому мнению комментаторы прийти не смогли, и стали бурно обсуждать соблюдение животным правил дорожного движения — коза дважды пересекла проезжую часть по «зебре».
По Пулково ходит коза,
У нее печальны глаза,
Бросил ее козел,
Улетел он в сторону гор.
Козел поступил, как скотина,
Не должен так делать мужчина.
Коза хочет козлу отомстить,
И роги ему отпилить.
Коза знает к козлу дорогу,
И копит на билет понемногу.
Показывает людям дорогу,
Как им пройти к переходу.