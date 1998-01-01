«Коза в большом городе 2»: В Петербурге снова заметили беглянку — видео

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Очевидцы сняли на видео очаровательную козочку, исправно соблюдающую правила дорожного движения.

Фото, видео: Пятый канал, ВКонтакте @spb_today

Петербуржцы вечером в субботу, 23 февраля, предположительно возле аэропорта Пулково, заметили белую козу, уверенно идущую через дорогу по пешеходному переходу. Куда направлялось животное и почему рядом не было хозяев — остается загадкой. Видео было опубликовано в социальной сети ВКонтакте и сразу же вызвало оживленные споры среди подписчиков.

Главным был вопрос о том, является ли парнокопытное на видео тем же, которое видели возле аэропорта Пулково-2 в начале недели.

— Из Пулково? Так видать козел все же электричкой едет
 
— Бедная коза. Ну заберите ее кто-нибудь. Холодно же…

К единому мнению комментаторы прийти не смогли, и стали бурно обсуждать соблюдение животным правил дорожного движения — коза дважды пересекла проезжую часть по «зебре».

— Да, четко она по ПП ходит, воспитанная
 
— Согласна, аналогия четко прослеживается, и, кстати, если ее первый переход по зебре можно считать случайностью, то второй переход это уже ближе к закономерности… 

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Не забыли пользователи обсудить и причины нахождения парнокопытного в районе аэропорта — так они определили место прогулки козы.
 
— Может, она мужа встречать идет?))))))
 
— Значит она не улетала тогда, а просто провожала кого-то. А сейчас встречает. Личная жизнь козы очень насыщенная…
 
Самые сердобольные обратились с призывом к хозяевам потеряшки и к «Пулково».
 
— Господи! Хозяева, найдитесь уже!!! Животину уже все гости СПб увидели, а они -нет
 
— Или уже пусть Пулково сделает ее своим талисманом, и поставит на довольствие!
 
А один из комментаторов даже посвятил дюже самостоятельной козе стихотворение.
 

По Пулково ходит коза,

У нее печальны глаза,

Бросил ее козел,

Улетел он в сторону гор.

Козел поступил, как скотина,

Не должен так делать мужчина.

Коза хочет козлу отомстить,

И роги ему отпилить.

Коза знает к козлу дорогу,

И копит на билет понемногу.

Показывает людям дорогу,

Как им пройти к переходу.

 Так и остается загадкой та ли это коза, чью прогулку возле аэропорта «Пулково-2» активно обсуждали всего несколько дней назад.

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