Петербуржцы вечером в субботу, 23 февраля, предположительно возле аэропорта Пулково, заметили белую козу, уверенно идущую через дорогу по пешеходному переходу. Куда направлялось животное и почему рядом не было хозяев — остается загадкой. Видео было опубликовано в социальной сети ВКонтакте и сразу же вызвало оживленные споры среди подписчиков.

Главным был вопрос о том, является ли парнокопытное на видео тем же, которое видели возле аэропорта Пулково-2 в начале недели.

— Из Пулково? Так видать козел все же электричкой едет — Бедная коза. Ну заберите ее кто-нибудь. Холодно же…

К единому мнению комментаторы прийти не смогли, и стали бурно обсуждать соблюдение животным правил дорожного движения — коза дважды пересекла проезжую часть по «зебре».