Человек собаке друг: В Челябинске инспектор ДПС помог хромой собаке

В Челябинске водители стали свидетелями благородного поступка инспектора ДПС. На одной из улиц сотрудник дорожной полиции остановил движение машин, и помог безопасно перейти проезжую часть хромой собаке.

Инспектор проводил четвероногого пешехода до середины дороги и жезлом показал куда идти. Собака полицейского поняла и спокойно пошла в указанном направлении.

Примечательно, что бродячие животные, обитающие в городах показывают пример прекрасной социализации. Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором дисциплинированная собака-пешеход покорила сердца пользователей сети.