Модель Кира Майер, предлагавшая потрогать оголенную грудь, вышла на свободу

, 0:18 Эксклюзивное видео 39

Девушка провела в спецприемнике десять суток за то, что, надев полицейскую форму, предлагала прохожим потрогать ее оголенную грудь.

Фото, видео: Пятый канал

Скандально известная модель Кира Майер вышла из спецприемника МВД Пресненского района Москвы после десяти суток ареста. Девушка была арестована за то, что разгуливала по улицам в форме капитана полиции и предлагала окружающим потрогать ее оголенную грудь. Суд приговорил ее к заключению по статье 20.1 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Мелкое хулиганство».

Покинув спецприемник, Майер тут же села в Rolls-Royce, отказавшись давать журналистам какие-либо комментарии. От папарацци модель защитил охранник, который сопровождал ее до автомобиля.

Ранее Пятый канал сообщал, что Кира Майер была арестована на 10 суток 14 февраля. Однако признать свою вину подсудимая отказалась. Она заявила, что грудь целиком не оголяла, а просто ходила по улицам в белье, чтобы снять забавный ролик. Модель отметила, что все, кто принимал участие в съемках, были подставными актерами.

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