Видео: Модель Кира Майер арестована на 10 суток

Скандально известная модель Кира Майер арестована на 10 суток в четверг, 14 февраля, по статье «Мелкое хулиганство». Девушка, надев полицейскую форму, предлагала прохожим потрогать ее оголенную грудь.

Подсудимая не признала свою вину и заявила, что просто ходила по улицам в белье, чтобы снять забавный ролик. Кира Майер отметила, что все, кто принимал участие в съемках были подставными лицами и бюст целиком она также не оголяла, а якобы просила потрогать только за верх грудной клетки.

Модель подчеркнула, что ролик оказался в сети случайно, после чего его подхватили все телеканалы.

Отбывать назначенное судом наказание Майер будет в спецприемнике МВД Пресненского района Москвы.

Ранее Пятый канал сообщал, что «кусачая» модель Кира Майер извинилась за провокационное видео в полицейской форме.