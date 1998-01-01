От Украины на «Евровидение-2019» может отправиться россиянка

Представлять Украину на конкурсе «Евровидение-2019», который пройдет в мае в Тель-Авиве, может отправиться россиянка. Юлия Юрина уже выступила в первом полуфинале национального отборочного конкурса в Киеве. Солистка группы YUKO приготовила на конкурс песню на украинском языке «Galyna Guliala».

Уже после выступления певица призналась, что является гражданкой России, но живет на Украине уже семь лет и имеет вид на жительство.

Как сообщает интернет-портал «Российский диалог», номер группы жюри понравился, однако певица Джамала посчитала, что нарушены условия конкурса — использована аллюзия на народную песню. Коллектив, в свою очередь, назвал это интерпретацией, которая не запрещается.

Ранее Пятый канал рассказывал, что еще одна украинская претендентка на поездку на «Евровидение» Анна Корсун, известная как MARUV, даст в апреле концерты в Москве и Санкт-Петербурге.