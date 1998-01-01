В отборе на «Евровидение» в Киеве углядели гибридную войну России с Украиной

, 15:55 32

По словам вице-премьера Украины Кириленко, в финале национального конкурса не должны выступать артисты, которые гастролируют по России — «из соображений информационной безопасности».

Фото: www.globallookpress.com

Национальный отбор артистов на песенный конкурс «Евровидение-2019» стал частью гибридной войны России против Украины, уверен вице-премьер Незалежной Вячеслав Кириленко. Об этом чиновник написал в субботу, 23 февраля, в своем Twitter.

— Национальный отбор на «Евровидение-2019», к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины. Поэтому, чтобы ситуация не зашла в тупик, поддерживаю тех, кто считает, что, учитывая негативный общественный резонанс и угрозы информационной безопасности Украины, такие артисты не могут принимать участия в конкурсной части финала национального отбора на «Евровидение-2019», — написал Кириленко.

twitter @ KyrylenkoVyach

Финал национального отборочного конкурса состоится вечером в субботу, 23 февраля. На возможность представлять Украину на «Евровидении» в Тель-Авиве в мае 2019 года претендуют шесть исполнителей: певица MARUV и группы ANNA MARIA, KAZKA, Freedom jazz, Brunettes Shoot Blondes и YUKO.

При этом на Украине бурно обсуждают, что солистка YUKO Юлия Юрина является гражданкой России, хотя и живет уже семь лет в Киеве. А также одной из главных тем стало высказывание девушек из группы ANNA MARIA, родившихся в Крыму, которые в интервью на одном из телеканалов Незалежной сказали, что Украина просто потеряла полуостров. Кроме этого власти Украины активно порицают MARUV за выступление на «Новой Волне» и в программе «Вечерний Ургант».

Ранее Пятый канал рассказывал, как на критику отборочного конкурса отреагировал певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

16:31
Шокирующее безразличие: Подробности истории про мать, заморившую голодом свою дочь
16:26
Мадуро приказал развернуть Вооруженные силы на границе с Колумбией
16:10
Сотрудница полиции, пригласившая стриптизершу в «подарок» коллегам, уволена
15:55
В отборе на «Евровидение» в Киеве углядели гибридную войну России с Украиной
15:31
Люди кончились? : Украина перестала быть лидером по числу мигрантов в Россию
15:14
Автомобиль с гражданским населением подорвался в Донбассе
15:14
Анимационный мультфильм про блокаду Ленинграда презентовали в Петербурге
15:00
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на следующую неделю
14:46
Найденного в столичном парке «Лосиный остров» мальчика передадут под опеку
14:38
Военный самолет США совершит наблюдательный полет над Россией
14:25
Двадцать человек погибли в аварии на севере Китая
14:13
Зачем тебе такое, Илон Маск? : Основатель Tesla и Space X взял ипотеку
13:55
«Мы общались»: жена Стаса Михайлова рассказала, как начинались их отношения
13:39
Росстат посчитал соотношение мужчин и женщин в России в 2018 году
13:28
Ким Чен Ын отправился на бронепоезде во Вьетнам на встречу с Трампом
13:12
«Оживились мальчики»: МВД Бурятии проводит проверку после «стриптиз-подарка» для полицейских
13:05
Видео: Бузова устроила сюрприз «Авангарду», а «Авангард» — Бузовой
12:37
Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Москве
12:27
«Хорошая упряжка»: Седокова поздравила мужчин с 23 февраля «горячим» фото
12:15
Венесуэла временно закрыла три моста на границе с Колумбией

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Неспроста»: Приметы на кухне

В воскресенье, 24 февраля, в 12.05 Пятый канал представит новый выпуск проекта «Неспроста». Речь в нём пойдет о приметах на кухне.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Вся правда об обмане в интернете

5-tv.ru

Реклама