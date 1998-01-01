В отборе на «Евровидение» в Киеве углядели гибридную войну России с Украиной

Национальный отбор артистов на песенный конкурс «Евровидение-2019» стал частью гибридной войны России против Украины, уверен вице-премьер Незалежной Вячеслав Кириленко. Об этом чиновник написал в субботу, 23 февраля, в своем Twitter.

— Национальный отбор на «Евровидение-2019», к сожалению, уже стал частью гибридной войны России против Украины. В результате участия в отборе артистов, которые гастролируют на территории государства-агрессора или не признают территориальной целостности Украины. Поэтому, чтобы ситуация не зашла в тупик, поддерживаю тех, кто считает, что, учитывая негативный общественный резонанс и угрозы информационной безопасности Украины, такие артисты не могут принимать участия в конкурсной части финала национального отбора на «Евровидение-2019», — написал Кириленко.

twitter @ KyrylenkoVyach

Финал национального отборочного конкурса состоится вечером в субботу, 23 февраля. На возможность представлять Украину на «Евровидении» в Тель-Авиве в мае 2019 года претендуют шесть исполнителей: певица MARUV и группы ANNA MARIA, KAZKA, Freedom jazz, Brunettes Shoot Blondes и YUKO.

При этом на Украине бурно обсуждают, что солистка YUKO Юлия Юрина является гражданкой России, хотя и живет уже семь лет в Киеве. А также одной из главных тем стало высказывание девушек из группы ANNA MARIA, родившихся в Крыму, которые в интервью на одном из телеканалов Незалежной сказали, что Украина просто потеряла полуостров. Кроме этого власти Украины активно порицают MARUV за выступление на «Новой Волне» и в программе «Вечерний Ургант».

Ранее Пятый канал рассказывал, как на критику отборочного конкурса отреагировал певец Андрей Данилко, выступающий в образе Верки Сердючки.