Мать года: Появились новые детали семейной драмы Даны Борисовой

, 8:30 1 092

Дочь известной российской телеведущей рассказала, что мать не пускает ее домой.

Фото: Instagram @danaborisova_official

Драма в семье известной российской телеведущей Даны Борисовой уже давно стала достоянием общественности. Журналисты долгое время следят за отношениями звезды с малотеней дочерью и продолжают удивлять поклонников новыми подробностями семейного конфликта.

Так, стало известно, что Борисова выгнала ребенка из дома, пожаловавшись на грубое поведение 11-летней дочери. Столкнувшись с «прелестями» переходного возраста, ведущая обратилась за помощью к отцу девочки Максиму Аксенову, и отправила Полину к нему.

На девочку обрушился шквал критики в соцсетях, и Полина решила объяснить подписчикам, как все было на самом деле. В Instagram она разместила пост, где обвинила мать во лжи. По словам Полины, Дана специально распространила слухи, чтобы «пропиариться». Дочь телеведущей призналась, что уже три недели мечтает попасть домой, однако не может этого сделать из-за своей матери.

— Да, мы поругались из-за того, что она от моего лица пишет всякий бред, чтобы пропиариться! Я никого не била. И мне неприятно, что моя родная мама так про меня говорит. Она уехала, и я не знаю, когда вернется. Дозвониться не могу, на мои сообщения не отвечает, а мне надо попасть домой, — написала девочка.

 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram

Я уже 3 недели не могу попасть домой, живу то у дедушки Саши, то у папы! Её вызывали в опеку, она написала какой-то отказ 🙅‍♀️. Я не могу попасть к себе домой, у меня там вещи и учебники 📚! Да, мы поругались из-за того что она от моего лица пишет всякий бред, чтобы пропиариться! Я никого не била‼️И мне не приятно, что моя родная мама так про меня говорит.😥Она уехала и я не знаю когда вернётся, дозвониться не могу, на мои сообщения не отвечает, а мне надо попасть домой! 🥺И ПОСЛЕ ЭТОГО ВЫ ПИШИТЕ ЧТО Я ПРОХАЯ ДОЧКА, повезло мне с мамой😭😭

Публикация от  Полина Аксёнова (@poliaborisova_143)

Дана Борисова, в свою очередь, продолжает жаловаться на грубость Полины. В интервью для издания «Starhit» она рассказала, что дочь недавно огорошила ее новым заявлением, прислав ей аудиособщение, полное негатива.

— Мам, мне с тобой вообще не о чем общаться, нет желания, до свидания, Ее Величество! — заявила девочка.

Чтобы справиться со своим ребенком, звезда даже обращалась в психологический центр за помощью, где ей посоветовали прежде всего подумать о себе, а девочке извиниться за свое хамское поведение. Борисова заключила, что не пустит дочь в дом, пока та не не признает свои ошибки.

Ранее Пятый канал рассказал о звездных детях, которые измучили своих родителей.

Читайте также

Подпишитесь на ленту Яндекс.Дзен!Читайте новости Пятого канала
в ленте Яндекс Дзен

Последние новости

9:45
Снова вместе: Рианна вышла в свет со своим бойфрендом-миллиардером
9:25
Серена Уильямс с дочерью зажгли на репетиции «Оскара»
9:15
«Живая» еда: В Новокузнецке продают конфеты с шокирующим «сюрпризом» — видео
8:58
Использование гаджетов во время еды приводит к ожирению
8:43
Жильцов обрушившегося дома в Магнитогорске снова эвакуировали из-за пожара
8:30
Мать года: Появились новые детали семейной драмы Даны Борисовой
8:14
Видео: Порошенко назвал Украину агрессором на предвыборном митинге
7:57
«Горячо»: Эмили Ратаковски выложила очередное «голое» фото
7:41
Антибиотики могут стать причиной экологической катастрофы на планете
7:27
Любовь на ринге? Тайский боксер поцеловал оппонента во время боя — видео
7:13
Власти ОАЭ простят своим гражданам почти 100 миллионов долларов долгов
6:58
Назван самый популярный электромобиль в мире
6:45
«Любимые» женщины Олега Янковского — не голливудская история
6:30
Подарок любимому: Волочкова неожиданно сменила образ
6:16
Поток беженцев в Европе «смывает» границы уважения властей к своим гражданам
5:59
«Коза в большом городе 2»: В Петербурге снова заметили беглянку — видео
5:44
Решение об участии MARUV в «Евровидении» примут в течение двух дней
5:44
Послом Саудовской Аравии в США впервые стала женщина
5:15
Волшебство макияжа: Как китаянка превратилась в Джонни Деппа за несколько минут
4:20
Водитель, сбивший пешеходов в центре Петербурга, пытался скрыться с места ДТП

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Неспроста»: Приметы на кухне

В воскресенье, 24 февраля, в 12.05 Пятый канал представит новый выпуск проекта «Неспроста». Речь в нём пойдет о приметах на кухне.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Вся правда об обмане в интернете

5-tv.ru

Реклама