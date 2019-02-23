Мать года: Появились новые детали семейной драмы Даны Борисовой

Драма в семье известной российской телеведущей Даны Борисовой уже давно стала достоянием общественности. Журналисты долгое время следят за отношениями звезды с малотеней дочерью и продолжают удивлять поклонников новыми подробностями семейного конфликта.

Так, стало известно, что Борисова выгнала ребенка из дома, пожаловавшись на грубое поведение 11-летней дочери. Столкнувшись с «прелестями» переходного возраста, ведущая обратилась за помощью к отцу девочки Максиму Аксенову, и отправила Полину к нему.

На девочку обрушился шквал критики в соцсетях, и Полина решила объяснить подписчикам, как все было на самом деле. В Instagram она разместила пост, где обвинила мать во лжи. По словам Полины, Дана специально распространила слухи, чтобы «пропиариться». Дочь телеведущей призналась, что уже три недели мечтает попасть домой, однако не может этого сделать из-за своей матери.

— Да, мы поругались из-за того, что она от моего лица пишет всякий бред, чтобы пропиариться! Я никого не била. И мне неприятно, что моя родная мама так про меня говорит. Она уехала, и я не знаю, когда вернется. Дозвониться не могу, на мои сообщения не отвечает, а мне надо попасть домой, — написала девочка.

Дана Борисова, в свою очередь, продолжает жаловаться на грубость Полины. В интервью для издания «Starhit» она рассказала, что дочь недавно огорошила ее новым заявлением, прислав ей аудиособщение, полное негатива.

— Мам, мне с тобой вообще не о чем общаться, нет желания, до свидания, Ее Величество! — заявила девочка.

Чтобы справиться со своим ребенком, звезда даже обращалась в психологический центр за помощью, где ей посоветовали прежде всего подумать о себе, а девочке извиниться за свое хамское поведение. Борисова заключила, что не пустит дочь в дом, пока та не не признает свои ошибки.

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