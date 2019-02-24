Заковали в наручники: Видео с водителем, протаранившим пешеходов на Невском проспекте

Видео задержания мужчины, который сбил пятерых пешеходов на Невском проспекте 24 февраля, публикует Пятый канал. Напомним, водитель на BMW X6 наехал на прохожих на главной улице Петербурга, в результате двое мужчин погибли, еще трое госпитализированы.

По информации телеканала 78, за рулем был Мурад К., который неоднократно привлекался за нарушение ПДД.

На видео запечатлен момент, когда Мурада К., закованного в наручники, ведут из одной машины полиции в другую, а после разговаривают внутри.

Очевидец случившейся трагедии, помогавший раненым, рассказал, как все выглядело с его стороны. По словам молодого человека, он ехал в такси и увидел нескольких людей, лежащих на тротуаре. Затем они донесли до ближайшего отеля одного из раненых и стали дожидаться экстренных служб.

— Полиция — молодцы, приехали за две минуты, а «скорая» ехала очень долго, когда они приехали, на «скорую» все орали, потому что люди уже сами начали помогать, — рассказывает очевидец.

Ранее Пятый канал сообщал, что мужчину, сбившего пешеходов, начали допрашивать.