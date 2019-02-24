Мужчина, сбивший пешеходов на Невском проспекте, много раз нарушал ПДД

Мужчина, допустивший наезд на пешеходов на Невском проспекте в Петербурге, ночью 24 февраля, многократно привлекался к ответственности за нарушение ПДД. Об этом сообщает телеканал 78.

Кроме этого, его лишали прав на 18 месяцев за управление авто в нетрезвом виде.

По информации телеканала, за рулем BMW X6 в ту ночь находился Мурад К. Судя по фотографиям в социальных сетях, мужчина увлекался автомобилями. На его странице в ВКонтакте множество снимков с «бумером». Известно, что мужчина имел травматический пистолет и активно его демонстрировал подписчикам.

Социальные сети

Ранее Пятый канал рассказывал, что в результате наезда BMW X6 на прохожих на Невском проспекте в Петербурге, ночью 24 февраля, погибли двое мужчин, еще трое госпитализированы. Двое человек — в состоянии средней степени тяжести, состояние женщины врачи оценивают как крайне тяжелое. Все трое пострадавших являются жителями Москвы.