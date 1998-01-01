Девушек из Anna Mariа довели до слез на сцене из-за упреков в любви к Крыму

Участницы украинского вокального дуэта Anna Maria Анна и Мария Опанасюк, вышедшие в финал отборочного конкурса на «Евровидение», расплакались прямо на сцене из-за провокационных вопросов ведущего по поводу Крыма, передает телеканал «360».

После исполнения песни сестер-близняшек спросили, что они чувствуют, претендуя на представление Украины на международном конкурсе, в то время как их родители живут и работают в Крыму.

— Если я сейчас спрошу у вас, чей Крым, а этот вопрос загонит вас в «вилку» — это поставит крест либо на вашей карьере, либо на маминой, — спросил девушек ведущий.

Девушки со слезами на глазах попытались объяснить, что не стоит смешивать творчество и политику.

— Мы — украинские певицы, мы родились в Крыму, мы не нарушили никаких законов Украины, не сделали ничего плохого, не давали концертов в России. Нам жаль, что судят нас не по делам, в том числе творческим, а по заголовкам в прессе и лозунгам, — сказали участницы дуэта.

Тем не менее все члены жюри поставили сестрам низший балл.

Травля Опанасюк началась после того, как другой телеведущий целенаправленно спровоцировал их ответить на вопрос о принадлежности Крыма. Девушки тогда сказали, что Украина полуостров «просто утратила».

Как сообщал Пятый канал, после этого заявления родители девушек были внесены в базу «Миротворец».