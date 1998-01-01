Родителей певиц группы Anna Maria, которые могут представлять Украину на Международном конкурсе «Евровидение», включили в список «врагов страны» — базу «Миротворец».

По мнению киевского режима, мать девушек — Лариса Опанасюк — «нарушала присягу госслужащего, приняла гражданство РФ» и перешла работать «к оккупированным властям».

Отца певиц Александра Опанасюка обвинили в «нарушении присяги судьи и законодательства Украины», потому что после воссоединения Крыма с Россией, он продолжил работать в российской судебной системе.

23 февраля в Киеве пройдет финал национального конкурса за путевку на «Евровидение-2019», которое состоится в Израиле. Жюри предстоит выбрать победителя среди шестерых полуфиналистов, в том числе группы Anna Maria.

Решение украинских властей, вероятно, связано с недавним заявлением уроженок Крыма Анны и Марии Опанасюк в прямом эфире украинского телевидения о том, что Незалежная «просто утратила» этот регион.