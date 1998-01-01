Видео: «русская Кардашьян» устроила горячую фотосессию на пляже

Instagram-дива Анастасия Квитко, известная в России своими невероятными формами, опубликовала в социальной сети новые пикантные снимки. Фанаты девушки пришли в восторг от ее смелого образа на пляже.

На этих кадрах «русская Ким Кардашьян» гуляет вдоль линии прибоя, томно поправляет купальник и нежится на горячем песке. Этого оказалось достаточно, чтобы собрать больше 270 тысяч «лайков» и 2,7 тысячи лестных комментариев.

instagram @anastasiya_kvitko

Анастасия Квитко родилась в Калининграде, но прославилась в сети уже после переезда в США. Большую часть времени она проводит в Майами, где круглый год может демонстрировать свою роскошную фигуру.

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