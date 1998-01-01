РЭО проследит за справедливостью тарифов на утилизацию отходов

Глава «Российского экологического оператора» Денис Буцаев заявил, что тарифы региональных операторов по обращению с мусором подчиняются закону спроса и предложения, и, следовательно, они не будут повышаться, сообщает телеканал «360».

— Мы отрасль создаем на рыночных правилах. Если предложение будет слишком дорогим, то на него не будет спроса. Это региональным операторам и всем участникам рынка надо понимать. Просто выставить услугу и заставить за нее платить — неправильно, — подчеркнул Денис Буцаев.

По словам главы РЭО, возглавляемое им ведомство будет проверять корректность расчетов каждой услуги по обращению с мусором. Особое внимание будет уделено обоснованности расходов, сформированных вложениями инвесторов.

— Исходя из этого, есть необходимость проверки тарифов, которые предлагает тот или иной оператор по затратному методу. Он показывает свои затраты, определенную норму прибыли, которая лимитирована законодательством и в данный момент не может превышать 5%. И после этого устанавливается тариф, — пояснил глава РЭО.

Президент России Владимир Путин в ходе Послания Федеральному собранию потребовал навести порядок в сфере утилизации отходов и поручил избавиться от «мутных» структур в этой нише. В январе глава государства подписал указ об учреждении РЭО.

Ранее Пятый канал сообщал, что к нововведению, появившемуся в России с 1 января, региональные операторы, которых обязали заниматься вывозом и утилизацией мусора, оказались не готовы.