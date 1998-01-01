Путин: все проблемные свалки в России должны быть рекультивированы до 2024 года

Выступая с Посланием к Федеральному собранию, президент России Владимир Путин затронул экологическую тему.

Российский лидер призвал навести порядок в сфере обращения с твердыми бытовыми отходами и избавиться от «мутных» структур и предостерег от неоправданного роста платы за вывоз мусора.

— Если все сведется к росту платы за вывоз мусора — это не работа, а профанация. Люди должны видеть, за что они платят немалые деньги и какие реальные изменения происходят, — отметил президент.

Следить за решением проблем утилизации мусора Путин поручил Общероссийскому народному фронту.

Владимир Путин заявил, что в ближайшие два года должны быть закрыты и рекультивированы 30 крупных проблемных свалок в российских городах, а к 2024 году все остальные.

Президент РФ Владимир Путин выступает с ежегодным Посланием Федеральному собранию в среду, 20 февраля, в Гостином дворе в Москве. Это Послание президента стало 15-м по счету.