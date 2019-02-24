Театр имени Вахтангова отменил спектакль из-за плохого самочувствия Василия Ланового

Столичный Театр имени Вахтангова в воскресенье, 24 февраля, отменил спектакль «Посвящение Еве», в котором народный артист СССР Василий Лановой играет главную роль, из-за плохого самочувствия великого актера.

Пришедшим зрителям взамен предложили творческий вечер артиста Евгения Князева, однако многие из них предпочли сдать билеты, пишут «Известия».

Как ранее сообщал Пятый канал, свое 85-летие 16 января Лановой встретил на сцене, играя в спектакле «Посвящение Еве».

Всенародную любовь актеру принесла уже первая роль — революционера Павла Корчагина, — которую он исполнил еще студентом. Затем был капитан Грэй из «Алых парусов» — символ романтики и любви, которая может творить чудеса.

Лановому, сыну украинских крестьян, блестяще удавались роли аристократов — Алексея Вронского в «Анне Карениной», Анатоля Курагина в «Войне и мире». И по-настоящему знаковой стала его работа в фильме «Офицеры».