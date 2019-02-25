Видео: Три человека погибли при столкновении легковушки с фурой в Новосибирске

, 7:36 Видео 137

Смертельная авария произошла утром, 25 февраля.

Фото, видео: МВД РФ

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на улице Троллейная в Новосибирске утром в понедельник, 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации ведомства, 27-летний водитель ВАЗ-21093 не справился с управлением и врезался в стоящий у края проезжей части контейнеровоз Mercedes.

В результате аварии погибли трое пассажиров ВАЗа — двое мужчин и женщина. Еще двое пассажиров и сам водитель легкового авто были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сейчас обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Пятый канал сообщал о страшной аварии в центре Петербурга, в которой погибли два человека и еще трое пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Читайте также

Пятый канал в Яндекс.НовостиДобавляйте Пятый канал в список ваших источников в Яндекс Новостях

Последние новости

8:30
Лавров: Россия готова к диалогу с США, но не по принципу «учителя и ученика»
8:22
Депутаты предложили наказывать рублем за неправильную эвакуацию автомобиля
8:11
Около 100 тысяч жителей Барнаула остались без воды из-за коммунальной аварии
7:59
Впервые в мире! Nokia представила смартфон с пятью камерами
7:57
Трейлер с новыми кадрами из «Игры престолов» появился в сети
7:50
В ГИБДД назвали сроки введения электронных прав
7:43
Оборванные чужие жизни, позор для своей семьи: Последствия смертельного ДТП на Невском
7:36
Видео: Три человека погибли при столкновении легковушки с фурой в Новосибирске
7:28
Прогулка на катере едва не закончилась плачевно для беременной звезды «Дома-2»
7:17
Крутые лайфхаки: Как можно использовать офисные зажимы в быту
7:16
«Зеленая книга» взяла «Оскара» в номинации «Лучший фильм»
7:09
Оригинальный и простой рецепт: Как приготовить морковный крем-суп
7:05
Оливия Колман получила «Оскар» в номинации «Лучшая актриса»
7:01
Алексей Гуськов — об обществе, хайпе, гаджетах, политике и Украине
6:55
Рами Малек завоевал «Оскар» за лучшую мужскую роль в фильме «Богемская рапсодия»
6:50
Видео: ГИБДД разрабатывает систему контроля за водителями такси
6:40
Американский самолет провел разведку возле берегов Крыма
6:26
Видео: В Лос-Анджелесе проходит церемония вручения премии «Оскар»
6:11
Лидия Федосеева-Шукшина находится в реанимации
5:55
Крымские близняшки сравнили Украину с СССР «в худшие времена»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Неспроста»: Приметы на кухне

В воскресенье, 24 февраля, в 12.05 Пятый канал представит новый выпуск проекта «Неспроста». Речь в нём пойдет о приметах на кухне.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Вся правда об обмане в интернете

5-tv.ru

Реклама