Видео: Три человека погибли при столкновении легковушки с фурой в Новосибирске

Три человека погибли в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком на улице Троллейная в Новосибирске утром в понедельник, 25 февраля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области.

По предварительной информации ведомства, 27-летний водитель ВАЗ-21093 не справился с управлением и врезался в стоящий у края проезжей части контейнеровоз Mercedes.

В результате аварии погибли трое пассажиров ВАЗа — двое мужчин и женщина. Еще двое пассажиров и сам водитель легкового авто были госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Сейчас обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее Пятый канал сообщал о страшной аварии в центре Петербурга, в которой погибли два человека и еще трое пострадали. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.