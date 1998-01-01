Опубликован список погибших и пострадавших от наезда на Невском проспекте

Установлены личности погибших и пострадавших в результате наезда на Невском проспекте. Об этом стало известно Пятому каналу. Напомним, в ночь на 24 февраля мужчина на BMW X6 протаранил пятерых прохожих на главном проспекте Санкт-Петербурга.

От сильного удара погибли двое — 40-летний гражданин США Тодд К., и россиянка Екатерина К. В больницу доставлены трое: Андрей А. и Павел Т. 1986 года рождения, а также Елена Т., 1989 года рождения.

Гражданин США Тодд К./социальные сети

Врачи оценивают состояние госпитализированных мужчин как средней тяжести, у девушки диагностирован травматический шок и множественные переломы.

Ранее Пятый канал публиковал шокирующие кадры происшествия на Невском — от удара пешеходов буквально разбросало по тротуару.