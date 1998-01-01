Водитель в Петербурге выстрелил в лицо сделавшему замечание пешеходу

Водитель, двигавшийся по тротуару на Тимуровской улице, выстрелил из газового пистолета в лицо пешехода, который сделал ему замечание. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на ГУМВД по Петербургу и Ленобласти, инцидент произошел утром в понедельник, 25 февраля.

Известно, что 32-летний мужчина переходил по «зебре», когда увидел, что по тротуару направляется Renault Duster. Он сделал замечание водителю, после чего тот вышел из машины и выстрелил в лицо.

Автомобилист тут же скрылся с места происшествия. О состоянии пострадавшего пока не сообщается.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства произошедшего и разыскивают нападавшего.

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