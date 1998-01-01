Оборванные чужие жизни, позор для своей семьи: Последствия смертельного ДТП на Невском

Шокирующие кадры смертельного ДТП в самом центре Петербурга сейчас по секундам изучают следователи. В ночь на 24 февраля внедорожник на полной скорости вылетел на тротуар, прямо в толпу прохожих. Люди даже не успели среагировать, машина-убийца неслась на пешеходов, даже не пытаясь затормозить. Два человека погибли на месте. Обе жертвы — туристы — американец и москвичка.

О самом виновнике уже известно немало, Мурад Касимов еще в ноябре был лишен водительских прав. Судя по фото в соцсетях — любитель скорости и завсегдатай ночных заведений. Пятый канал публикует последние подробности смертельной гонки на Невском.

После страшного ДТП на Невском родственники лихача в растерянности. Говорят, что на Мурада Касымова это не похоже. В то, что он мог отнять чью-то жизнь верить не хочется.

— Я, вот, никак не могу понять. Я, во-первых, хочу принести очень большие соболезнования семьям погибших, пострадавших… Мне очень трудно честно говоря, — говорит отец Мурада.

— На этой остановке могли стоять и его сестры, и братья и мы сами могли стоять. Мы все это понимаем, — признается брат гонщика.

Но факты говорят сами за себя. Видео с камер, которое уже облетело соцсети — главные доказательства вины автомобилиста.

В половину первого ночи на Невском проспекте 55, водитель BMW X6 не справился с управлением, задел два встречных автомобиля и вылетел на тротуар. На полном ходу он сбил пятерых пешеходов. Скорость автомобиля была настолько высокой, что даже после столкновения он не остановился, пролетел под этой аркой и врезался в столб. Двое пострадавших — скончались на месте.

Еще трое пострадали. Андрей Аксенов вспоминает: от удара прохожих разметало в стороны. Водитель даже не пытался затормозить.

— Он моментально прямо вообще на бешенной скорости просто вылетел на тротуар из потока и сразу на тротуар, то есть там даже отреагировать как-то было сложно, — рассказывает пострадавший в аварии Андрей Аксенов.

На кадрах сразу после аварии — выбитые двери и окна здания, в которое врезался внедорожник. К пострадавшим тут же бросились прохожие, чтобы помочь.

— Одного затащили в отель, один лежал прямо перед отелем в крайне тяжелом состоянии, — рассказывает очевидец произошедшего.

Пострадавших доставили в Мариинскую больницу. Двое мужчин с черепно-мозговыми травмами уже идут на поправку. Женщина с черепно-мозговой травмой до сих пор находится в реанимации.

— Женщина в тяжелом состоянии ночью была прооперирована-все трое приехали из Москвы им около 30 лет, — говорит пресс-секретарь Мариинской больницы Мария Хитаришвили.

Погибшие Евгения Корниенкова из Москвы и Тодд Кроуэл — из США. Разработчик мобильных игр объездил всю Россию и вот-вот должен был закончить гоночный симулятор с ее просторами.

— Он рассказывал, что собирается путешествовать по стране. До Иркутска он добрался. И ооочень лестно отзывался обо всем. Ему ооочень нравилось у нас в стране, — говорит друг погибшего американца Евгений Голанцев.

Тодд прожил в Петербурге несколько лет. Он любил отдыхать в местных барах. Здесь общительный путешественник нашел немало друзей.

— Если встретить любого гостя, я думаю он скажет только хорошие слова. Очень культурный, хороший человек. Знакомился с девушками так же культурно и вел себя как рыцарь, — вспоминает бармен.

Мурад Касымов, который управлял BMW во время наезда тоже любил красиво отдохнуть. Фото с оружием и дорогие машины — все, как в фильмах про гангстеров.

Послужной список Мурада Касымова — 55 штрафов только за последние два года. В ноябре его и вовсе лишили прав. Видимо поэтому с места ДТП лихач пытался скрыться. После столкновения на нем ни царапины. Но уйти далеко не удалось.

Перед выездом Касымов якобы вдохнул шар закиси азота. По иронии судьбы, и виновник ДТП, и его жертва Тодд Кроуэлл отдыхали в одних тех же барах. Друг американца вспоминает — шарики с веселящим газом в центре Петербурга найти не сложно.

— Эти шарики, тут везде. Когда мы с Тоддом были на Думской, как раз в пятницу ночью эти шарики были просто везде. И они тут так популярны. И когда ты поворачиваешь голову ты обязательно увидишь людей с этими шариками. И я в шоке, что все это произошло и что это происходит, — говорит Кеннон Борделон — друг погибшего Тодда Кроуэла.

После каждого ночного веселья на этой барной улице лежат десятки использованных шаров. Закись азота стала популярной у российской молодежи пару лет назад. При вдыхании создает чувство эйфории.

— Снижает скорость реакции, нарушает координацию. В зависимости от дозировки, которую принимает человек действие этого вещество может длиться до 12 часов, — убежден врач психиатр и психотерапевт Станислав Полторак.

Иногда большая доза закиси азота приводит и к смерти. Если судмедэксперты докажут, что Мурад Касымов принимал запрещенные вещества, это станет отягчающим обстоятельством. И тогда молодому человеку может грозить до девяти лет тюрьмы.

Ранее Пятый канал сообщал о том, как мать американца, погибшего в ДТП на Невском проспекте, прокомментировала известие о трагедии.