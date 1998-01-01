Народный артист России Георгий Штиль госпитализирован в Петербурге

Актер театра и кино Георгий Штиль госпитализирован в Петербурге с жалобами на сердце в минувшие выходные. Информацию об этом Пятому каналу подтвердили в окружении артиста.

Предварительно, 86-летний актер чувствует себя уже лучше.

Народный артист России и актер БДТ имени Товстоногова Георгий Штиль широко известен своими театральными работами и ролями в советских и российских картинах. В его фильмографии десятки работ: «Достояние республики», «Будьте моим мужем», «Остров сокровищ», «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Империя под ударом», «Мастер и Маргарита».

Ранее Пятый канал рассказывал об экстренной госпитализации еще двух звезд советского и российского кинематографа. С жалобами на сердце в столичную реанимацию накануне доставлена актриса Лидия Федосеева-Шукшина. В искусственную кому ввели режиссера Георгия Данелия.