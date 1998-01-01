«Он в искусственной коме»: Супруга Георгия Данелия о его состоянии

, 17:07 Эксклюзивное интервью 48

88-летний кинорежиссер находится в реанимации одной из московских клиник.

Фото, видео: © РИА Новости / Сергей Пятаков, Пятый канал

Кинорежиссера Георгия Данелия, находящегося в реанимации одной из московских клиник с воспалением легких, врачи ввели в искусственную кому, об этом в интервью Пятому каналу рассказала его супруга Галина.

— Выровняли ему немножко дыхание. Он в искусственной коме. У него инфекционное воспаление легких, — рассказала Галина Данелия.

О госпитализации Георгия Данелия стало известно в воскресенье, 24 февраля. Режиссер обратился к медикам с очень тяжелой одышкой. Врачи приняли решение о госпитализации. До этого Данелия уже неоднократно жаловался на проблемы с легкими.

Ранее Пятый канал сообщал о причине госпитализации Георгия Данелия.

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