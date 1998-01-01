Начался суд по делу о теракте в петербургском метро

В Военном окружном суде Москвы 25 февраля начались предварительные слушания по делу о теракте в петербургском метро. 3 апреля 2017 года трагедия унесла жизни 15 невинных человек. Еще 130 пострадали.

На скамье подсудимых 11 человек. Все они признаны сообщниками главного подозреваемого Акбаржона Джалилова. По версии следствия, именно он пронес два взрывных устройства в метро. Одно из них он привел в действие в вагоне поезда, на перегоне Сенная Площадь — Технологический институт.

— Участники террористического сообщества строго соблюдали меры конспирации. В частности, при поиске мест совершения террористических актов обвиняемые намеренно не использовали средства связи и избегали попадания в поле зрения камер наружного наблюдения, — заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

По словам следователей, им известны не только организаторы и исполнители теракта, но и заказчики. Также перед судом предстанут работники метрополитена, по чьей вине в вестибюлях не работали металлодетекторы.

Ранее в СК РФ заявили, что организаторы теракта в петербургской подземке планировали три взрыва.