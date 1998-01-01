Пугающие новости для тех, кто любит тосты из самого обычного хлеба. Американские ученые заявили о токсичности этого продукта.

Судя по новым исследованиям, любая кухня, где готовят поджаренный хлеб, превращается в газовую камеру. При нагреве булка выделяет ряд ядовитых веществ, в том числе этанол. Одноатомный спирт является побочным продуктом дрожжей. Поджаренный до золотистой корочки тост выделяет 300-400 микрограммов на кубический метр. Это в десять раз больше порога безопасной концентрации этого вещества, установленный Всемирной организации здравоохранения. Так есть или не есть? Разбирался корреспондент Пятого канала Олег Барышев.

Ранее Пятый канал рассказывал о продуктах, снижающих риск развития рака.