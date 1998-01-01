Видео: Уникальную ручку Гагарина выставили на торги во Франции

Во Франции выставили на аукцион ручку Юрия Гагарина. Письменный аксессуар выполнен в виде ракеты, закрепленной на черном цоколе, на подставке — надпись «СССР Сентябрь 1959 год». К ней прилагается и новогоднее поздравление первого космонавта. Оно адресовано советским морякам.

Лот, за который планируют выручить больше 20 тысяч евро, включает в себя и редкие фотографии. Большинство снимков ранее никогда не публиковались. Продажу уникальных предметов приурочили к предстоящему юбилею космонавта. 9 марта Гагарину исполнилось бы 85 лет.

Ранее Пятый канал рассказывал о легендарном самолете МиГ-29, который хотят установить на месте гибели Юрия Гагарина.