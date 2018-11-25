Эсминец ВМС США «Дональд Кук» второй раз с начала года зашел в Черное море

Корабли Черноморского флота следят за американским эсминцем «Дональдом Куком», который 19 февраля зашел в акваторию Черного моря.

Экипажи малого ракетного корабля «Орехово-Зуево» и разведывательного корабля «Иван Хурс» организовали непрерывное слежение за эсминцем, вооруженным ракетами «Томагавк».

Ровно месяц назад 19 января «Дональд Кук» также заходил в акваторию Черного моря. Тогда за ним следил российский сторожевик «Пытливый».

Согласно конвенции Монтрё, корабли нечерноморских стран могут находиться в Черном море не более 21 суток. Активность американского флота в Черном море может быть связана с призывами Киева, где заявили о, так называемой «российской агрессии», после провокации украинских ВМС в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

В ноябре 2014 года эсминец США был деморализован в Черном море пролетом над ним истребителем Су-24 — у «Дональда Кука» отключилась электроника. В апреле 2016 года бомбардировщики Су-24 и вертолет Ка-27 несколько раз облетели корабль, который участвовал в совместных маневрах с Польшей на Балтийском море. Это вызвало панику среди американских моряков.