Российские пограничники сейчас усиливают контроль в районе Керченского пролива. По некоторым данным, украинские военные готовят там очередную провокация. Сейчас в сторону Крыма направляется целая группировка военных кораблей из Незалежной. В их числе десантно-штурмовые и бронекатера. При этом на одном из них находится взвод морской пехоты со всем положенным по штату вооружением.

Впрочем, официальная причина выхода в море украинских судов — учения. Но, по мнению наблюдателей, провести их могут именно в районе Керченского пролива. Ранее о возможных провокациях Киева заявил глава российского МИДа — Сергей Лавров.

Ранее Пятый канал сообщал, что эсминец ВМС США «Дональд Кук» второй раз с начала года зашел в Черное море.