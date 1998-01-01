В Керченском проливе усилен пограничный контроль — видео

, 8:42 Эфирная новость 27

По словам главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова, в ближайшие дни там возможна очередная провокация от украинских военных.

Фото, видео: Пятый канал

Тема:
Инцидент в Керченском проливе 205

Российские пограничники сейчас усиливают контроль в районе Керченского пролива. По некоторым данным, украинские военные готовят там очередную провокация. Сейчас в сторону Крыма направляется целая группировка военных кораблей из Незалежной. В их числе десантно-штурмовые и бронекатера. При этом на одном из них находится взвод морской пехоты со всем положенным по штату вооружением.

Впрочем, официальная причина выхода в море украинских судов — учения. Но, по мнению наблюдателей, провести их могут именно в районе Керченского пролива. Ранее о возможных провокациях Киева заявил глава российского МИДа — Сергей Лавров.

Ранее Пятый канал сообщал, что эсминец ВМС США «Дональд Кук» второй раз с начала года зашел в Черное море.

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