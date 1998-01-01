Глава ФФККР объяснил заявочный состав фигуристок на ЧМ нехваткой времени

Евгения Медведева и Елизавета Туктамышева еще имеют шанс выступить на Чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Сайтама — до начала соревнований в основной состав сборной еще могут быть внесены изменения, пояснил президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков.

Как сообщает RT, ранее стало известно, что Медведева и Туктамышева внесены в список в качестве запасных, а представлять российское женское одиночное катание на чемпионате будут Алина Загитова, Софья Самодурова и Станислава Константинова.

По словам Горшкова, в заявку на ЧМ-2019 включены те же спортсмены, что и на прошедший чемпионат Европы, включая запасных, поскольку времени на детальное обсуждение и утверждение состава сборной после финала Кубка России в Великом Новгороде у ФФККР не было.

— Заявочный состав, включая запасных, остался прежним. Регламент ISU позволяет нам внести возможные изменения в основном составе до старта чемпионата мира, — заявил Горшков.

Чемпионат мира 2019 года начнется 18 марта.

Ранее Пятый канал подробно рассказывал о триумфальном выступлении российских фигуристок на Чемпионате Европы в Минске, где золото завоевала 16-летняя Софья Самодурова, а серебро досталось олимпийской чемпионке Алине Загитовой.