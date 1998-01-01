Яна Рудковская развеяла пять мифов о себе и своей семье

Продюсер и супруга известного российского фигуриста Евгения Плющенко — Яна Рудковская решила ответить на «упреки, нравоучения и проклятия» подписчиков в Instagram и попыталась развенчать пять мифов о своей семье.
Тем, кто утверждает, что
Тем, кто упрекал ее в том, что ее муж и дети все время грустные, Яна посоветовала внимательно посмотреть на их страницы в соцсетях.
На обвинение в том, что бросила своих старших детей и повсюду таскает за собой младшего, Рудковская призналась, что старшие сыновья в этом году заканчивают школу и готовятся к поступлению в ВУЗ, поэтому не могут путешествовать посреди учебного года. Однако напомнила, что среднего Николая недавно брали с собой в Японию.
Знаменитость также опровергла утверждение, что катается на детских лыжах.
В заключение Рудковская ответила моралистам, советующим ей, как и где тратить деньги.
— Лучше бы на «Роза-хутор» кататься поехала, чем деньги за границей оставлять или бедным раздала! Друзья мои, я работаю и плачу налоги и не малые государству, я не ворую, не отжимаю, а честным трудом зарабатываю, куда хочу — туда и езжу, больным детям помогаю, но только через фонды, которым доверяю, талантливым детям спортсменам тоже. И это все, кому надо, знают. О бедных людях должно заботиться наше правительство, но не я точно. Малоимущим семьям и инвалидам я ежегодно дарю 10 тысяч билетов на наши шоу! — ответила Рудковская. (орфография и пунктуация автора — сохранены — прим.ред.)