Королева Великобритании Елизавета II решила не отдавать трон принцу Чарльзу

Британская королева Елизавета II приняла решение на счет того, кто займет престол после нее. Об этом сообщает MK.RU. По информации издания, следующим главой государства будет вовсе не принц Чарльз — сын королевы, а ее внук, и вероятнее всего, это будет Уильям. Официального подтверждения этой информации пока нет, однако от этом во всю судачат приближенные к королевской семье. По их словам, решение 92-летней монаршей особы больно ударило по Чарльзу, который много лет ждал, когда наконец-то станет королем страны. Ходят слухи, что Елизавета обрекла сына на изгнание.

— Королева выбросила в окно протокол и шокировала всех, кто ожидал коронации Чарльза, — шепчутся в дворцовых кулуарах.

Обсуждают и то, почему такое решение могла принять королева. Поговаривают, что Елизавета всегда чувствовала, что ее сын не обладает королевской твердостью.

— Он неловок на людях и не обладает социальной грациозностью, которая необходима для наследника британского престола, — говорят приближенные.

Подлили масла в огонь и некоторые скандалы, например, что Чарльз дружил с неким Уэйном Доменти, который был осужден за изнасилование 15-летней девочки, а также за другие сексуальные преступления. Также в СМИ просачивалась информация о том, что 52-летний австралиец заявлял, что является сыном Чарльза от Камиллы Паркер-Боулз.

В то же время, принц Уильям всегда дисциплинирован, никогда не компрометировал себя и ведет, как подобает настоящему королю, а его супруга Кейт Миддлтон может стать очаровательной королевой, считают в Букингемском дворце.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что принц Чарльз мог стать королем уже в 2019 году.