Королева Великобритании Елизавета II решила не отдавать трон принцу Чарльзу

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Вероятнее всего престол займет внук правительницы.

Фото: www.globallookpress.com

Британская королева Елизавета II приняла решение на счет того, кто займет престол после нее. Об этом сообщает MK.RU. По информации издания, следующим главой государства будет вовсе не принц Чарльз — сын королевы, а ее внук, и вероятнее всего, это будет Уильям. Официального подтверждения этой информации пока нет, однако от этом во всю судачат приближенные к королевской семье. По их словам, решение 92-летней монаршей особы больно ударило по Чарльзу, который много лет ждал, когда наконец-то станет королем страны. Ходят слухи, что Елизавета обрекла сына на изгнание.

— Королева выбросила в окно протокол и шокировала всех, кто ожидал коронации Чарльза, — шепчутся в дворцовых кулуарах.

Обсуждают и то, почему такое решение могла принять королева. Поговаривают, что Елизавета всегда чувствовала, что ее сын не обладает королевской твердостью.

— Он неловок на людях и не обладает социальной грациозностью, которая необходима для наследника британского престола, — говорят приближенные.

Подлили масла в огонь и некоторые скандалы, например, что Чарльз дружил с неким Уэйном Доменти, который был осужден за изнасилование 15-летней девочки, а также за другие сексуальные преступления. Также в СМИ просачивалась информация о том, что 52-летний австралиец заявлял, что является сыном Чарльза от Камиллы Паркер-Боулз.

В то же время, принц Уильям всегда дисциплинирован, никогда не компрометировал себя и ведет, как подобает настоящему королю, а его супруга Кейт Миддлтон может стать очаровательной королевой, считают в Букингемском дворце.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что принц Чарльз мог стать королем уже в 2019 году.

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