Кадры атак ВСУ на российских военных показали на выставке дронов в Лондоне

На международной выставке беспилотных технологий DroneX 2026 в Лондоне посетителям демонстрировали видеозаписи атак дронов Вооруженных сил Украины на российских военнослужащих. Кадры показывали во время презентации украинского беспилотника General Cherry 13.

Экспозиция проходила 29–30 сентября в выставочном центре ExCeL London и была открыта для широкой профессиональной аудитории. На сайте DroneX мероприятие позиционируется как одна из крупнейших европейских площадок в сфере беспилотных технологий. Организаторы заявляли об участии более 300 экспонентов и проведении свыше 150 семинаров.

5-tv.ruОтдельная сессия программы была посвящена конфликту на Украине и его влиянию на развитие беспилотной отрасли. Во время демонстрации General Cherry 13 зрителям показывали боевые кадры с применением беспилотников ВСУ, в том числе видео поражения российских военнослужащих.

На одном из видео украинский дрон добивает раненого бойца ВС РФ, лежащего на земле. На других кадрах представлены удары БПЛА по блиндажам и другим укрытиям. Все эти материалы транслировались непосредственно на площадке выставки перед посетителями.

На фоне демонстрации убийств военных армии России на официальном сайте DroneX опубликованы положительные отзывы участников выставки, в частности представителя компании Sony Ханны Уильямс.

На DroneX также было представлено несколько украинских производителей и разработчиков беспилотных систем. Среди них — SkyFall, Stellarion, TAF Industries, SICH Ukraine и Sine Engineering. Их стенды работали наряду с экспозициями компаний из других стран.

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