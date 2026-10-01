В Лондоне на выставке дронов показали кадры атак ВСУ на российских бойцов

|
Кристина Порошина
Кристина Порошина Эксклюзив 29 0

Видео показывали во время презентации украинского беспилотника.

В Лондоне на DroneX показали атаки дронов ВСУ на россиян

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Кадры атак ВСУ на российских военных показали на выставке дронов в Лондоне

На международной выставке беспилотных технологий DroneX 2026 в Лондоне посетителям демонстрировали видеозаписи атак дронов Вооруженных сил Украины на российских военнослужащих. Кадры показывали во время презентации украинского беспилотника General Cherry 13.

Экспозиция проходила 29–30 сентября в выставочном центре ExCeL London и была открыта для широкой профессиональной аудитории. На сайте DroneX мероприятие позиционируется как одна из крупнейших европейских площадок в сфере беспилотных технологий. Организаторы заявляли об участии более 300 экспонентов и проведении свыше 150 семинаров.

5-tv.ruОтдельная сессия программы была посвящена конфликту на Украине и его влиянию на развитие беспилотной отрасли. Во время демонстрации General Cherry 13 зрителям показывали боевые кадры с применением беспилотников ВСУ, в том числе видео поражения российских военнослужащих.

На одном из видео украинский дрон добивает раненого бойца ВС РФ, лежащего на земле. На других кадрах представлены удары БПЛА по блиндажам и другим укрытиям. Все эти материалы транслировались непосредственно на площадке выставки перед посетителями.

На фоне демонстрации убийств военных армии России на официальном сайте DroneX опубликованы положительные отзывы участников выставки, в частности представителя компании Sony Ханны Уильямс.

На DroneX также было представлено несколько украинских производителей и разработчиков беспилотных систем. Среди них — SkyFall, Stellarion, TAF Industries, SICH Ukraine и Sine Engineering. Их стенды работали наряду с экспозициями компаний из других стран.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.56
-0.87 94.88
-1.18
Планеты вступили в заговор: гороскоп для всех знаков зодиака на октябрь 2...

Последние новости

5:36
Тяжелый двухъярусный шкаф рухнул на детей в раздевалке томского детсада
5:15
«Не повод расслабляться»: клещи в России активны дольше обычного
5:00
«Нейродомашка»: как искусственный интеллект отучает подростков думать
4:48
Ученый назвал возраст, после которого запускаются основные процессы старения
4:24
Захарова: Россия вовлечена в решение вопросов энергобезопасности в рамках G20
4:03
Самолет с политическим окрасом? Был ли инцидент с рейсом Flydubai провокацией

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Некоторым россиянам повысят зарплату, а некоторым — пенсию: все изменения с 1 октября
К каким мошенническим схемам надо подготовиться перед отопительным сезоном
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня