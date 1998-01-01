Желанное наследство Браташ вновь выскользнуло из рук Джигурды. Как так вышло?

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Шоумен пообещал жениться на Анисиной, когда закончится суд. Но свадьба, похоже, снова откладывается.

Фото, видео: Пятый канал, © РИА Новости / Кирилл Каллиников

В Московский городской суд шоумен приехал в отличном настроении и практически уже «видел» баснословное наследство. На заседание, учитывая всю его значимость, из Франции приехал адвокат Джигурды. В Париже Никита Кузнецов представляет интересы актера по аналогичному делу. Для судебного процесса в Москву он привез целый чемодан важных документов.

— Есть завещание, оно не было признано недействительным в России, соответственно, оно действительно. И, опираясь на это завещание, мы попросили парижский суд признать то, что госпожа Анисина и господин Джигурда являются законными наследниками, — заявляет адвокат в программе Пятого канала «Светская хроника».

Никита Джигурда к этому заседанию максимально усилил свои позиции — представлять его интересы пришли сразу четыре адвоката. Актер рассчитывал только на победу.

Судебный спор произошел из-за наследства Людмилы Браташ — давней подруги Джигурды. Перед смертью она оставила завещание на актера. С таким поворотом категорически не согласилась Светлана Романова — родная сестра погибшей бизнесвумен. Прошлой осенью она подала апелляцию на решение Кунцевского суда, но Джигурда выиграл. Он был на расстоянии вытянутой руки от огромного имущества Браташ! Но Романова перешла в атаку.

— Он этим живет, он преследовал мою сестру, три года преследовал меня. Это была борьба не за наследство или, лучше так сказать, не за имущество, потому что наследство — это наследие. Это часть моей семьи, которая была попрана. Память моей сестры, которая была подвержена совершенно невероятным испытаниям: там, где он снял половой акт с малоподвижным телом… Мне до сих пор больно, я потеряла сестру, каждое заседание — это напоминание об этом. Они мне снятся, — с горечью в голосе делится своими переживаниями Светлана Романова.

Если говорить о самом имуществе, то это три московских квартиры и одна квартира в Париже. Общая сумма наследства — 250 миллионов рублей. Положительный исход на очередном заседании решил бы спор окончательно в пользу Никиты Джигурды. Но вердикт очень возмутил актера.

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Светлана Романова же празднует локальный успех — суд постановил нотариусу вновь рассмотреть ее заявление о вступлении в наследство.

— Решение суда произошло по каким-то процессуальным моментам, обоснование мы увидим в суде. Сегодняшний судебный акт никоим образом не подтверждает права Романовой на наследство. В данном случае речь идет только о том, что нотариус должен рассмотреть ее заявление и не более того, — отмечает адвокат Марины Анисиной.

Никита Джигурда считает, что суд таким образом просто переложил ответственность на нотариуса.

— Нотариус сказал, что выдаст (наследство — Прим. ред.) любой стороне, если будет четкое решение суда. А здесь судьи не берут на себя ответственность и спихивают на Францию, потому что все будет решаться во Франции.

Шоумен считает, что судебная волокита с наследством теперь затянется на долгие годы. А значит, шоу в исполнении Джигурды будет продолжаться.

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