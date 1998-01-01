Видео: кто такой блогер Басков и почему Бузова приняла его помолвочное кольцо?

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Украшение с бриллиантом обошлось молодому человеку в 46 тысяч рублей — теледива уже не раз похвасталась им в социальных сетях.

Фото, видео: Пятый канал, РИА Новости / Евгений Одиноков

Тема:
Ольга Бузова 386

Ольга Бузова помолвлена? Самая популярная девушка страны разбила сердца своих поклонников, выложив на страницу в социальной сети неожиданное видео. На безымянном пальце правой руки Бузовой красуется золотое кольцо с бриллиантом. Но кто жених? Только в программе Пятого канала «Светская хроника» вы узнаете, кто смог «окольцевать» телеведущую, сколько стоит украшение невесты и увидите уникальные кадры с помолвки Ольги Бузовой.

У теледивы было всего два громких романа: с участником реалити-шоу Романом Третьяковым и футболистом Дмитрием Тарасовым. За последнего Оля даже вышла замуж. Отдых на дорогих курортах, шикарные подарки, бесконечные признания в любви — их история была похожа на сказку.

Но спустя четыре года после свадьбы союз дал трещину и пара подала на развод. Тарасов ушел от телеведущей к модели Анастасии Костенко. Для Ольги Бузовой этот разрыв был очень болезненным. Именно тогда девушка сделала эффектное каре, сменила цвет волос и начала музыкальную карьеру.

Вокруг личной жизни Бузовой ходит множество слухов. Совсем недавно фанаты подозревали, что телеведущая состоит в отношениях с комиком Тимуром Батрутдиновым. И хотя пара всячески это отрицает, на День всех влюбленных Ольга и Тимур дали очередной повод для разговоров. Батрутдинов подарил девушке шикарный букет и открытку с признанием.

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Ольга поделилась этой историей со своими фанатами на концерте в Сыктывкаре. Именно в этот момент к самой популярной девушке посватался новый жених, блогер Константин Басков. Молодой человек предложил Бузовой жить вместе в частном сельском доме в Республике Коми и подарил валенки. Только звезда руку и сердце Баскова не приняла.

Но это не остановило влюбленного. Тогда Константин решился на новую авантюру — поехал за девушкой своей мечты в Киров, на ее следующий концерт. Но уже с кольцом. Для Ольги провинциальному жениху ничего не жалко, поэтому он купил дорогое украшение с бриллиантом — 46 тысяч рублей.

Для свадебного ведущего, одно мероприятие у которого стоит 35 тысяч рублей, это немалая сумма. Осталось самое сложное — прорваться к Оле через толпу поклонников и рассказать о своих чувствах.

И вновь Баскову пришлось ждать Бузову на морозе. Как она отреагирует на предложение шоумена в этот раз? И пусть «помолвка» прошла совсем не в романтичной обстановке, Константин счастлив. Он уверен, что сможет покорить сердце возлюбленной. Теперь у него есть весомый аргумент.

Бузова не только показала кольцо своим подписчикам, но и не стеснялась позировать с ним на светских мероприятиях. Неужели стоит ждать скорую свадьбу? Увидим ли мы телеведущую в селе на Крайнем Севере?

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Тема:
Ольга Бузова 386
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