Почему Вилли Токарева заставили побриться наголо и сбрить усы

Новый образ легендарного шансонье вызывает у поклонников вопросы. Таким они его видеть не привыкли.

— Я в Америке уже почти в пяти фильмах снимался. Эпизодически. Тем более, платят хорошо. Английский у меня в полном порядке, — рассказывает певец в программе Пятого канала «Светская хроника».

Это сейчас Токарев имеет хорошие связи в Америке и даже пробует себя в роли актера. Но в далеком 1974 году, когда певец решился на иммиграцию, дела обстояли иначе. Переезд был огромным риском. В Советском союзе — известность и деньги, а за границей — ничего. В первые годы в США он трудился таксистом, курьером, медбратом и даже уборщиком.

— Я в Америку поехал не потому, что хотел лучшей жизни. Я был в полном порядке в Советском союзе, мои песни пел Мулерман, Пьеха. По всему Союзу пели мои песни, я получал приличные авторские. Но некоторые песни, особенно с юмором, шуточные, они не проходили в Советском союзе. Я приходил на радио и телевидение, а мне говорили: «Вы написали о том, что вчера было в газете «Правда» — это нормально. Но газета есть газета, а песня — это динамит! — вспоминает Токарев.

Ради цели Вилли Токарев был готов на все. Справился с бытовыми трудностями, выучил английский и накопил 25 тысяч долларов на выпуск сольного альбома. Его карьера пошла в гору. И вот однажды певец стал знаменитым

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Советские поклонники не забывали любимого артиста, даже когда он уехал в Америку. Они продолжали следить за творчеством Токарева и с нетерпением ждали его концертов на Родине. Впервые на гастроли в Союз он приехал только в 1989-м. Сама Алла Пугачева помогла организовать ему тур по 70 городам.

— Алла Пугачева позвала меня в очень шикарный отель, где она остановилась. И предложила выступать от ее компании по Советскому союзу. Она сказала: «Я Вас сделаю рублевым миллионером». Я согласился, и мы подписали договор.

Сотрудничество было недолгим, так как Токарева тяготили прежние договоренности с американскими продюсерами. Контракт с Пугачевой пришлось расторгать в зале суда. Сейчас в свои 84 года Вилли Токарев продолжает давать концерты. Райдера у артиста нет, особых требований к организаторам выступлений тоже. Для Токарева главное — любовь зрителей.

— Я никогда еще не отказал никому и приезжаю туда, куда меня зовут. Для меня не трудно прийти и спеть, — говорит певец.

Несмотря на снижение доходов от концертной деятельности, Токарев все равно при деньгах. Вовремя успел вложиться в недвижимость.

— Я живу в высоком здании на Котельнической набережной. Там у меня квартира. У меня квартира в Ялте. И квартира в Нью-Йорке. Я обеспеченный человек. Мое финансовое состояние позволяет мне делать то, что я делаю, — рассказывает Токарев.

По признанию самого артиста, у него было два с половиной брака. Первой жене он оставил квартиру, со второй не прожил и месяца, а третья Джулия — стала любовью всей жизни.

— У нас разница была 43 года. Я сказал, когда мы познакомились: «Знаете, вы мне очень нравитесь, но между нами большая разница в возрасте, — вспоминает звезда шансона.

У пары родилось двое детей. Сейчас они уже учатся в американском университете. Певец живет на две страны, а семья постоянно находится в Нью-Йорке. Несмотря на возраст, Вилли Токарева не утомляют частые перелеты. От работы артист тоже не устает — и продолжает писать новые песни и давать концерты в России. А своим поклонникам обещает: уже совсем скоро он вернет привычный образ: усы, которые Токарев сбрил для роли в кино, обязательно отрастит заново!

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