Видео: Страшное столкновение цирковых мотоциклистов в Ливерпуле

, 13:05 Внимание: шокирующие кадры! 130

Инцидент произошел во время выступления всемирно известного колумбийского мотоциклетного трио Gerlings.

Фото, видео: Dailystar.co.uk

Страшное столкновение цирковых мотоциклистов произошло в цирке Gandey’s в английском Ливерпуле во время выступления всемирно известного колумбийского трио Gerlings, сообщает Daily Star.

По словам очевидцев, байкеры начали номер и стали нарезать круги в четырехметровом стальном шаре, постепенно усложняя трюки. Вскоре один из мотоциклистов упал и в него по цепной реакции врезались еще двое.

Среди зрителей, которых сотрудники цирка начали выводить из зала, отыскался фельдшер. Медик оказал первую помощь пострадавшей девушке-байкеру до приезда скорой помощи.

— Она была в сознании, разговаривала. Фельдшер сказал, что, возможно, она повредила ногу, но перелома он не увидел, — рассказали организаторы.

Позднее представители цирка Gandey’s озвучили свою версию произошедшего. Накануне выступления у участников трио украли специализированные мотоциклы Honda CRF. Сотрудники цирка оперативно нашли замену, но эти байки уступали по характеристикам. Gerlings, пытаясь привыкнуть к новой технике, тренировались весь день, но, видимо, до конца освоить подменные мотоциклы не смогли.

Ранее Пятый канал сообщал, что помощник дрессировщика цирка Филатовых госпитализирован в Омске после нападения леопарда. Животное набросилось на мужчину во время репетиции.

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