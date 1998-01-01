Видео: Стас Барецкий с автоматом наперевес встретил Дацика из тюрьмы

Суд Василеостровского района Санкт-Петербурга изменил приговор Вячеславу Дацику — бойцу ММА, известному под прозвищем «Рыжий Тарзан». За нарушение неприкосновенности жилища, хулиганство с применением оружия и побои он был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима, но теперь он вышел на свободу.

Практически у дверей СИЗО Дацика ждал Стас Барецкий — шоумен, известный своими эпатажем. Он остался верен себе и пришел в малиновом пиджаке, с цепью и автоматом на перевес. Пятый канал рассказывал об автомате Барецкого — он, вооружившись «Калашниковым» вытащил из подрезавшей его иномарки девушку и немного, как он выражается «покатал». Тогда же он рассказал, что автомат настоящий, но незаряженный. Пока Стас ожидал появления Дацика, он продемонстрировал всем желающим, что оружие в действительности боевое.

Теперь Барецкий планирует снять фильм «Брат 3» с участием Дацика и других людей, прошедших через тюрьмы.

Ранее Пятый канал рассказывал, что думает мать Дацика об освобождении сына.