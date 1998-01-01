Видео: Стас Барецкий с автоматом наперевес встретил Дацика из тюрьмы

, 15:06 Видео 12

«Рыжий Тарзан» осужденный за разбой, проникновение в чужое жилище и хулиганство освободился из мест заключения.

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Суд Василеостровского района Санкт-Петербурга изменил приговор Вячеславу Дацику — бойцу ММА, известному под прозвищем «Рыжий Тарзан». За нарушение неприкосновенности жилища, хулиганство с применением оружия и побои он был приговорен к 3,5 годам колонии строгого режима, но теперь он вышел на свободу.

Практически у дверей СИЗО Дацика ждал Стас Барецкий — шоумен, известный своими эпатажем. Он остался верен себе и пришел в малиновом пиджаке, с цепью и автоматом на перевес. Пятый канал рассказывал об автомате Барецкого — он, вооружившись «Калашниковым» вытащил из подрезавшей его иномарки девушку и немного, как он выражается «покатал». Тогда же он рассказал, что автомат настоящий, но незаряженный. Пока Стас ожидал появления Дацика, он продемонстрировал всем желающим, что оружие в действительности боевое.

Теперь Барецкий планирует снять фильм «Брат 3» с участием Дацика и других людей, прошедших через тюрьмы.

Ранее Пятый канал рассказывал, что думает мать Дацика об освобождении сына.

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

15:06
Видео: Стас Барецкий с автоматом наперевес встретил Дацика из тюрьмы
14:49
Беременная Меган Маркл решила стать похожей на Ким Кардашьян — фото
14:40
Кинорежиссера Марлена Хуциева выписали из больницы
14:24
Эсминец ВМС США с «томагавками» зашел в Балтийское море — фото
14:19
Тимошенко в Раде инициировала импичмент Порошенко
14:16
Видео: Мосгорсуд оставил Кокорина и Мамаева в СИЗО до 8 апреля
14:10
Фото: На Украине протестировали бездорожьем бронеавтомобиль «Казак-2М1»
14:05
Видео: Названа причина резкого роста стоимости авиабилетов в России
13:58
Георгий Данелия вышел из искусственной комы
13:53
Первое фото с места авиапроисшествия в аэропорту Шереметьево
13:41
Прокуратура проверяет школу в Петербурге, где в туалетах установили камеры
13:31
Российские зрители устроили протест против актера Марата Башарова
13:25
«Переломов нет», — мать о самочувствии девочки, которую уронил бортпроводник
13:20
В Шереметьево самолет выкатился за пределы ВПП
13:16
Видео: В Москве планируют увеличить число «двухколесных спасателей»
13:05
Видео: Страшное столкновение цирковых мотоциклистов в Ливерпуле
12:58
Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с 65-летием
12:45
Порошенко запретил присутствовать на выборах наблюдателям из России
12:39
Супермодель 90-х Ольга Патюшенкова скончалась от рака
12:37
Видео: Украина меняет правила отбора для претендентов на «Евровидение»

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

И снова лучшие из лучших! Сразу три проекта Пятого канала на пьедестале победителей!

Шоу «Алые паруса 2018 » и «Марафон добра» получили первое место одной из самых престижных премий BEMA, а онлайн-кастинг к сериалу «Свои» получил почетное третье место!

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама