У Павла Грудинина отобрали мандат депутата

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Прокуратура обнаружила, что бывший кандидат в президенты подал неверные данные о собственных доходах.

Фото: ТАСС / Щербак Александр

Совет депутатов подмосковного Видного во вторник, 26 февраля, отобрал у Павла Грудинина мандат депутата. Об этом сообщает телеканал «360».

Поводом стали обнаруженные прокуратурой нарушения при подаче декларации о доходах. Грудинин скрыл, что владеет белизским офшором Bontro LTD.

Отмечается, что за решение отстранить председателя совета депутатов от работы проголосовали 11 членов совета из 20 присутствовавших.

Павел Грудинин стал членом совета депутатов Видного 10 сентября 2017 года. Заручившись поддержкой КПРФ, буквально через две недели он был избран председателем.

Ранее Пятый канал сообщал, что во время бракоразводного процесса Грудинин пытался «спрятать» 20% акций своего агро-бизнеса.

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