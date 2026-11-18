Европейские больницы охватывает смертельная супербактерия

Европейские больницы массово охватывают смертельные инфекции, с которыми не справляются существующие лекарства. Как пишет издание Politico, число заражений «супербактерией» за последние шесть лет выросло на 72%, и современные антибиотики против нее бессильны.

Причем при попадании в кровь бактерия бьет сразу по нескольким органам и может привести к пневмонии, воспалению почек и менингиту. Уровень смертности при заражении составляет от 40 до 70%.

Инфекция передается контактным путем — через предметы и еду.

Ранее российские ученые из научно-клинического центра ФМБА предупредили о риске новой глобальной пандемии, причиной которой может стать вирус, давно известный человечеству и сейчас считающийся не очень опасным. Речь идет о свином гриппе, который специалисты тщательно изучают.

По их выводам, ныне известные патогены действительно не представляют большой угрозы, однако вирусы мутируют. Если расчеты ученых верны, глобальную вспышку уже в 2029 году вызовет подтип H1N1.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.