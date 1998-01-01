В Приморском крае устанавливают обстоятельства взрыва и пожара на российском грузовом корабле в Японском море, который следовал в южнокорейский порт Поханг.

По предварительным данным, 25 февраля на судне «Партизан» произошел взрыв с последующим возгоранием. Пожар удалось оперативно потушить, обошлось без пострадавших. Само судно не получило серьезных повреждений. В компании-судовладельце заявили, что в их корабль попал метеорит.

Ученый секретарь комитета РАН по метеоритам Анна Скрипник заявила «Интерфаксу», что версия с падением объекта космического происхождения вызывает сомнения у экспертного сообщества.

— Нам такие сведения неизвестны — что в море такое происходит чаще, чем на суше. Это довольно странно. То, что треугольная форма, тоже вызывает удивление. Кроме того, падение метеорита сопровождается звуковыми и световыми явлениями, Челябинск все видели. И если этого не было, то метеоритом это быть, скорее всего, не может , — приводит агентство словам Скрипник.

Ранее Пятый канал видео с метеоритом, который увидели в небе над Ростовом.