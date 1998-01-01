В Приморском крае устанавливают обстоятельства взрыва и пожара на российском грузовом корабле в Японском море, который следовал в южнокорейский порт Поханг.
По предварительным данным, 25 февраля на судне «Партизан» произошел взрыв с последующим возгоранием. Пожар удалось оперативно потушить, обошлось без пострадавших. Само судно не получило серьезных повреждений. В компании-судовладельце заявили, что в их корабль попал метеорит.
Ученый секретарь комитета РАН по метеоритам Анна Скрипник заявила «Интерфаксу», что версия с падением объекта космического происхождения вызывает сомнения у экспертного сообщества.
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Ранее Пятый канал видео с метеоритом, который увидели в небе над Ростовом.