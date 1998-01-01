На борту российского судна в Японском море произошел взрыв

На борту российского судна «Партизан» в Японском море произошел взрыв. Теплоход компании «Гудзон» следовал из порта приписки Владивосток в южнокорейский порт Поханг с грузом металлолома.

Как сообщил РИА Новости заместитель гендиректора по управлению флотом судовладельца Олег Аникин. Взрыв произошел на носу судна, но оно остается на ходу и продолжает путь в Южную Корею. В результате происшествия никто не пострадал.

— Пробоина выше ватерлинии, загибами вовнутрь, как будто что-то извне прилетело. Пока понимания причины нет, в Южной Корее будут работать эксперты, — цитирет Аникина агентство.

По информации ТАСС, после взрыва на борту начался пожар, который удалось быстро потушить благодаря профессиональным действиям экипажа. В носовой части судна обнаружены две пробоины, однако они находятся выше ватерлинии и течи и угрозы затопления нет. Разлива топлива тоже.

По факту взрыва на теплоходе «Партизан» специалисты Государственного морского надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта начали проверку. Она может занять до 45 дней.

Многоцелевое сухогрузное судно «Партизан» длиной 97 и шириной 16 метров способно перевозить более 5000 тонн грузов — уголь, зерно, лес, контейнеры, колесную технику и тому подобное.

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