Порошенко обвинил Россию в DdoS-атаках на ЦИК Украины

Российским наблюдателям официально запретили въезд на Украину во время выборов. Соответствующий указ подписал Петр Порошенко. Даже несмотря на указания Запада, где такие табу назвали незаконными. Но Порошенко непреклонен.

Во вторник, 26 февраля, он вновь заявил о мифической угрозе со стороны России. Деталями выдуманного вторжения поделился с военным руководством страны. Якобы танки, самолеты и подводные лодки атакуют со стороны Крыма, Воронежа, Белгорода, Ростова и даже Смоленска, который, кстати, не граничит с Украиной. Зато иностранные войска теперь могут беспрепятственно находится на территории Незалежной. Верховная рада уже подписала сооотвествующий закон.

Кроме того, Порошенко на встрече с представителями IT-сектора обвинил Россию в якобы проведенных кибератаках в отношении сайта Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Украины. И, конечно, не привел ни одного доказательства. По его словам, это произошло 24 и 25 февраля 2019 года. Именно это, как заявил Порошенко, вынуждает СНБО вместе с СБУ разрабатывать механизмы защиты, привлекая к этому американских, естесственно, партнеров.

К слову, нагнетание обстановки на Украине эксперты связывают с предвыборной гонкой. Так проще отвлечь избирателей от реальных внутренних проблем. О которых, кстати, напомнили шахтеры. Накануне горняки встретились с украинским лидером во Львовской области. Пожаловались на задержку зарплат. И вот, что услышали в ответ.