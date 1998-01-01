«Ты такой шахтер, как я балерина»: Порошенко оскорбил оставшихся без зарплаты горняков

, 5:59 Эфирная новость 6

Президент Украины Петр Порошенко на встрече с жителями города Червоноград в Львовской области оскорбил оставшихся без зарплаты людей.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Шахтер президенту — не товарищ. Визит Петра Порошенко в город Червоноград Львовской области закончился скандалом. Шахтеры потребовали у украинского президента объяснить, почему задерживаются зарплаты. Порошенко предпочел сам не отвечать и переадресовал вопрос вице-премьеру Степану Кубиву. Людям это не понравилось, раздались недовольные выкрики, на которые глава государства ответил в крайне резкой форме.

— Да мы знаем, ты такой же шахтер, как я балерина, — сказал Порошенко.

После такого ответа шахтеры буквально освистали президента. По мнению политологов, Порошенко мог и сдержаться. До выборов осталось чуть больше месяца, а рейтинг у нынешнего руководителя Незалежной постоянно колеблется. Сейчас он занимает вторую строчку, проигрывая шоумену Владимиру Зеленскому, но опережая бывшего премьера Юлию Тимошенко.

Впрочем, эксперты говорят: это положение меняется каждый день, и если Петр Порошенко будет и дальше общаться с избирателями подобным языком, новых голосов в свою пользу явно не наберет.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Порошенко сравнил украинскую евроинтеграцию с анекдотом, а после сплясал.

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