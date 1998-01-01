Лавров: Ультимативная позиция США на переговорах с КНДР не сработает

Жесткая ультимативная позиция США на переговорах с КНДР не сработает. Такое мнение высказал Сергей Лавров, говоря о предстоящей встрече Трампа и Ким Чен Ына. К ней сейчас готовятся в Ханое. В Вашингтоне требуют полной денуклеаризации Северной Кореи. Пхеньян настаивает на железных гарантиях безопасности. Российские дипломаты сейчас уже находятся во Вьетнаме, и к их советам прислушиваются обе стороны.

Сильный, почти ураганный ветер кажется лучшей декорацией к тому, что прямо сейчас происходит на главной политической сцене, во Вьетнаме. Последние приготовления в эти минуты заканчиваются перед саммитом лидеров США и КНДР, и эта тема стала одной из центральных на вьетнамской сессии международного дискуссионного клуба Валдай.

Все идут на восток. Вот Дональд Трамп перемещается на президентском джете, Ким Чен Ын — на бронированном поезде, транспортном средстве номер один, когда речь идет о встречах такого масштаба. Сам регион, Азиатско-Тихоокеанский, как мощный локомотив, говорят на валдайском форуме. Магнит, точка притяжения глобальных геополитических процессов. Хорошо бы еще решения, принятые в контексте этого региона, были не только на бумаге, а еще и воплощались в жизнь.

— Сам по себе процесс и тот факт, что встреча второй раз состоится между президентом США и КНДР — он позитивный. Так же как и становящиеся регулярными встречи президентов двух Корей. И мы бы очень хотели, чтобы тем пониманием, которые достигаются, проявлялось бы к ним больше уважения, — сказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

По словам Сергея Лаврова, в мире, который формируется здесь и сейчас ни одна страна больше не может единолично диктовать правила игры. Их придумывают вместе, учитывая национальные интересы всех, кто собрался за столом переговоров. На основе принципов взаимного уважения, международного права и устава ООН. Это как танец, шаг за шагом, главное, чтобы шаги эти были синхронными.

— Только поэтапный подход, включающий позитивные действия в ответ на позитивные действия КНДР, может сработать, — отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Глава российского МИДа рассказал о том, что и американская, и северокорейская делегации обращались за помощью в подготовке встречи в Ханое к России. Противоречия противоречиями, а колоссальный дипломатический опыт наших специалистов тот самый фундамент, основа для для исторического события.

— Когда профессионалы американские обращаются к профессионалам российским с просьбой оказать содействие в организации встречи, передачи сообщения, почему нет? Это благо для всех, — уверен Федор Лукьянов, директор по научной работе фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба «Валдай».

А вот язык ультиматумов и запугиваний, на который все чаще нравится переходить Вашингтону, по мнению участников международного дискуссионного клуба, совершенно точно в Ханое Трампу на руку не сыграет.

Тем более, как показала прошлогодняя встреча лидеров в Сингапуре, Ким Чен Ын неплохо разговаривает и по-английски. Но шанс услышать родную речь для Ким Чен Ын все же будет — воспитанники вьетнамского детского сада — подготовили для лидера Северной Кореи танцы и песни на его родном языке.

Впрочем, участники дискуссионного клуба «Валдай» убеждены — самое трудное не в трудностях перевода, а в том как разговаривать, чтобы договориться получилось.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Лавров усомнился в интеллекте некоторых политиков в Вашингтоне.