В WhatsApp появится ограничение, которое понравится многим пользователям

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Новая опция скоро появится в настройках. Первыми ее заменят пользователи смартфонов с операционной системой Android.

Фото: www.globallookpress.com

В мобильном приложении WhatsApp появится новое ограничение, которое, как рассчитывают разработчики, оценят большинство пользователей. Новая фунцкия позволит не добавлять юзеров в общие чаты без предварительного согласия, как это происходит сейчас.

Уточняется, что появится возможность указывать, кто имеет право добавлять пользователей в чаты. Будет предложено несколько вариантов: кто угодно, абоненты из списка контактов или вообще никто. В случае выбора последнего пункта, юзерам сначала будет приходить запрос на добавление в чат, его можно будет либо принять, либо отклонить.

Опция будет запущена уже в ближайшее время, первыми ее заметят люди, которые обладают смартфонами на операционной системе Android, после обновления появятся в версии приложения для iOS.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в Петербурге женщина напала с ножом на девушку, удалившую ее из чата в WhatsApp.

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