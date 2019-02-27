Видео: Личная встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может продлиться 20 минут

Все внимание в эти дни приковано к Ханою. Уже через несколько часов в столице Вьетнама лидер КНДР во второй раз в истории встретится с президентом США. И главная интрига — о чем будут говорить Ким Чен Ын и Дональд Трамп с глазу на глаз. По предварительным данным, их личная встреча будет открывать саммит и продлится 20 минут.

Политологи предполагают, что именно во время этой беседы и могут быть достигнуты главные договоренности. Некоторые журналисты уже сделали вывод, что северокорейский лидер волнуется больше обычного. В качестве доказательств приводят кадры: Ким Чен Ына заметили курящим, хотя несколько лет назад он рассказал, что отказался от вредной привычки.

Но в то же время все заметили его открытость: едва выйдя из своего бронепоезда, руководитель прогулялся без охраны. Ну а Дональд Трамп выглядит как всегда, уверенным. Перед вылетом в Ханой он сказал, что саммит будет «потрясающим». Президент США надеется, что Пхеньян сделает «правильный выбор» и полностью откажется от ядерных испытаний. Взамен Вашингтон снимет с КНДР санкции.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что по мнению Сергея Лаврова, ультимативная позиция США на переговорах с КНДР не сработает.