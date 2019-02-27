Видео: Личная встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может продлиться 20 минут

, 6:24 Эфирная новость 3

Президент США и лидер КНДР встретятся во второй раз в истории. Во Вьетнаме стартует саммит двух стран.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Все внимание в эти дни приковано к Ханою. Уже через несколько часов в столице Вьетнама лидер КНДР во второй раз в истории встретится с президентом США. И главная интрига — о чем будут говорить Ким Чен Ын и Дональд Трамп с глазу на глаз. По предварительным данным, их личная встреча будет открывать саммит и продлится 20 минут.

Политологи предполагают, что именно во время этой беседы и могут быть достигнуты главные договоренности. Некоторые журналисты уже сделали вывод, что северокорейский лидер волнуется больше обычного. В качестве доказательств приводят кадры: Ким Чен Ына заметили курящим, хотя несколько лет назад он рассказал, что отказался от вредной привычки.

Но в то же время все заметили его открытость: едва выйдя из своего бронепоезда, руководитель прогулялся без охраны. Ну а Дональд Трамп выглядит как всегда, уверенным. Перед вылетом в Ханой он сказал, что саммит будет «потрясающим». Президент США надеется, что Пхеньян сделает «правильный выбор» и полностью откажется от ядерных испытаний. Взамен Вашингтон снимет с КНДР санкции.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что по мнению Сергея Лаврова, ультимативная позиция США на переговорах с КНДР не сработает.

Читайте также

Только в нашей группе в ОK!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

6:24
Видео: Личная встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына может продлиться 20 минут
6:13
На части территории Нальчика ввели режим контртеррористической операции
5:57
Оползень в Индонезии: Десятки работников золотодобывающего рудника под завалами — видео
5:35
Экс-супруга Константина Богомолова прокомментировала роман режиссера с Ксенией Собчак
5:16
В WhatsApp появится ограничение, которое понравится многим пользователям
4:59
Многодетная мать Лисицына, подозреваемая в мошенничестве, останется под арестом
4:32
В Совете Федерации предложили обследовать молодоженов на бесплодие
4:10
«Слышала крики, потом уснула»: Участница вечеринки, где пытали ребенка, о произошедшем
3:39
Василий Небензя рассказал о единственной цели США в Венесуэле
3:07
«Перекосило нехило так»: Новое фото Серябкиной озадачило фанатов
2:52
Прокуратура заинтересовалась камерами видеонаблюдения в туалетах школы в Петербурге
2:24
В чем преимущества нового укороченного автомата «Калашникова»
2:01
Вежливые солдаты будущего: День Сил специальных операций ВС РФ
1:48
Появились кадры с борта самолета, который едва не рухнул на Гибралтаре из-за ветра
1:36
«Выдержал бы в духе «11 друзей Оушена»: Идов о сериале «Лондонград» и Оксимироне
1:27
Видео: Заблудившийся в лесу нижегородец стал инвалидом из-за бездействия служб спасения
0:49
Новый скандал: Беременная жена экс-защитника «Зенита» обвинила его в махинациях
0:36
«Доделывали в безумных условиях»: Михаил Идов рассказал о съемках фильма «Лето»
0:18
Видео: Во Вьетнам прибыли все участники второго саммита США — КНДР
0:09
Два топ-менеджера ставропольских структур «Газпрома» задержаны по делу Арашуковых

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

25 февраля

Лавров: Ультимативная позиция США на переговорах с КНДР не сработает

3 марта — Международный день писателя
21 марта — годовщина присоединения Крыма к России
27 марта — международный день театра
Как правильно поститься — продукты и меню на дни Великого поста

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

«Свои»: Пятый канал снова запускает народный онлайн-кастинг! Мы ищем таланты!

Недавно стартовали съемки третьего сезона культового сериала «Свои»! Это значит, что скоро появятся новые герои, новые роли, а Пятый канал станет еще ближе и роднее.

5-tv.ru

Цифры дня

Воскресное утро россиянок начинается на Пятом!

В воскресенье, 17 февраля, телезрительницы России с интересом смотрели утренний эфир Пятого канала — программы «Светская хроника» и «Моя правда», что принесло Пятому долю 8,8% и второе место среди всех федеральных телеканалов в категории «Женщины 18+».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Пятый канал завоевал призовые места на премии BEMA

«Золотом» отмечены «Алые паруса» и «Марафон добра».

5-tv.ru

Реклама