Все внимание в эти дни приковано к Ханою. Уже через несколько часов в столице Вьетнама лидер КНДР во второй раз в истории встретится с президентом США. И главная интрига — о чем будут говорить Ким Чен Ын и Дональд Трамп с глазу на глаз.

Лидеры встретятся во второй половине дня в среду 27 февраля, в старейшем отеле Ханоя — «Метрополе». Он многое повидал на своем веку: больше ста лет назад здесь устраивали торжественные приемы французского генерал-губернатора, а спустя полвека уже прятались от ковровой бомбардировки американских ВВС. Здесь же своими воспоминаниями делился уже покойный сенатор Джон Маккейн, который больше 5-ти лет провел во вьетнамском плену.

За переговорами следят больше трех с половиной тысяч журналистов со всего мира, среди них корреспондент Мария Коровина.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как руководитель Северной Кореи прибыл во Вьетнам.