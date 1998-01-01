Видео: Интрига сохраняется — о чем будут говорить Трамп и Ким до сих пор тайна

, 13:50 Эфирная новость 12

Лидеры США и КНДР встретятся во второй половине дня в в старейшем отеле Ханоя — «Метрополе».

Фото, видео: Пятый канал, ТАСС / The Straits Times

Все внимание в эти дни приковано к Ханою. Уже через несколько часов в столице Вьетнама лидер КНДР во второй раз в истории встретится с президентом США. И главная интрига — о чем будут говорить Ким Чен Ын и Дональд Трамп с глазу на глаз.

Лидеры встретятся во второй половине дня в среду 27 февраля, в старейшем отеле Ханоя — «Метрополе». Он многое повидал на своем веку: больше ста лет назад здесь устраивали торжественные приемы французского генерал-губернатора, а спустя полвека уже прятались от ковровой бомбардировки американских ВВС. Здесь же своими воспоминаниями делился уже покойный сенатор Джон Маккейн, который больше 5-ти лет провел во вьетнамском плену.

За переговорами следят больше трех с половиной тысяч журналистов со всего мира, среди них корреспондент Мария Коровина.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как руководитель Северной Кореи прибыл во Вьетнам.

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