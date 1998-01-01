В Ханое завершаются последние приготовления ко второму саммиту КНДР — США. Несколько часов назад во Вьетнам прибыл руководитель Северной Кореи Ким Чен Ын.

Он приехал на станцию города Дун-Дан на границе с Китаем в своем знаменитом бронепоезде. Фактически состав — настоящий дворец на колесах, хотя внешне ничем не отличается от обычного пассажирского поезда. Но внутри все сделано по последнему слову техники — плазменные панели, конференц-зал, спутниковый интернет и в отдельном вагоне — гараж для лимузина. На нем, кстати, северокорейский лидер и приехал в Ханой. Ради этого движение по трассе, а это 170 километров, полностью перекрыли, кортеж главы КНДР двигался по абсолютно пустой дороге.

Через несколько часов в столице Вьетнама ожидают американского президента. Дональд Трамп прилетит на самолете.

Ожидания от переговоров велики. В частности, Штаты рассчитывают на полный отказ Пхеньяна от ядерных испытаний. И только при этих условиях готовы снять санкции с Северной Кореи. Ждут саммита не только политики, но и простые вьетнамцы. Для многих жителей вьетнамской столицы это событие — отличный способ заработать. Например, в местных парикмахерских уже предлагают стрижки под Ким Чен Ына и Дональда Трампа. А в барах подают коктейль под названием «Мирные переговоры» и пиво «Ким Чен Эль».

Ранее Пятый канал рассказывал на каком автомобиле во время саммита планирует передвигаться президент США.